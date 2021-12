TEATRO

«Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male? Ah, se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi». Esordisce con questo paradosso (dis)educativo Paolo Cevoli per presentare il suo nuovo spettacolo. La sagra famiglia parla del rapporto tra genitori e figli. «Dramma della nostra epoca recita l'introduzione al monologo - Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli». Il comico di Riccione, che ha raggiunto la popolarità con la partecipazione a Zelig, racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. In scena passano Edipo e i suoi complessi, Ulisse padre assente, Achille figlio di genitori ingombranti, Enea in viaggio e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona, educatore per eccellenza con Mosè e il popolo ebraico. E poi la famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù bambino, che per quanto Sacra Famiglia sempre tale era. Lo spettacolo vuole «dire cose serie senza prendersi sul serio specifica il comico - Per raccontare la sagra famiglia. Perché per me la famiglia è come una festa, una sagra romagnola. Voglio raccontare di cosa è stato per me il rapporto con i miei genitori e come è stato diventare padre, oggi anche nonno».

DA ZELIG AL PALCOSCENICO

Paolo Cevoli si definisce imprenditore e manager nel settore della ristorazione con l'hobby del cabaret. Classe 1958, è figlio di due imprenditori che gestivano un albergo a Riccione e dalla struttura di famiglia, con in mezzo una laurea in giurisprudenza a Bologna, al management del Grand Hotel di Rimini il passaggio è breve. La sua carriera tv inizia quasi per caso: nel suo locale, sempre più frequentato da personaggi dello spettacolo, si fa notare dal duo Gino e Michele che lo invita ad esibirsi a Zelig. Il suo esordio in tv era stato come ospite al Maurizio Costanzo Show, nel 1990, ma è dal 2001 che inizia l'ascesa comparendo sul palco di Zelig (su Italia1) con il personaggio di Palmiro Cangini, assessore alle attività varie ed eventuali del comune di Roncofritto. Grazie alle sue doti di caratterista, Cevoli ha poi ideato e interpretato altri personaggi, quali l'allevatore di maiali Teddi Casadey, il sostituto per VIP Lothar, il motociclista Olimpio Pagliarini e Yuri, un fanatico di Valentino Rossi. Il suo percorso di scrittura lo ha visto protagonista de La penultima cena, monologo comico e drammatico che narra del cuoco dell'ultima cena di Gesù; Il sosia di lui, inteso come la storia del sosia di Mussolini; Perché non parli?, con le disavventure del garzone balbuziente di Michelangelo Buonarroti e La Bibbia - raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Nel 2019 ha debuttato con La Sagra Famiglia. (g.mar.)

