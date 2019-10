La Romagna conquista il Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOParla romagnolo il Premio letterario Giovanni Comisso. Lo ha determinato ieri, attraverso il voto della Grande Giuria, la singolare coincidenza della vittoria di due ravennati affermatisi, rispettivamente, nelle due sezioni in cui si articola il concorso. A spuntarla sono stati il giovane Matteo Cavezzali, presentatosi per la narrativa con il suo Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini (edizioni minimum fax) e Franco Gàbici con Leo Longanesi. Una vita Controcorrente (edizione Il ponte vecchio) in corsa per la biografia. Un traguardo...