La Rocca (5 Stelle) incalza il Comune «Il telelavoro è la strada del futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAVENEZIA «Il telelavoro è la modalità di lavoro delle città del futuro, un modo nuovo di concepire il lavoro che mette in primo piano la tutela dell'ambiente ed una nuova idea di mobilità».A sostenerlo è Elena La Rocca, del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Ca' Farsetti, secondo la quale «chi si oppone od osteggia come sembra fare l'attuale Amministrazione del Comune di Venezia, ha un'idea del lavoro vecchia e superata e dimostra di non avere una visione per futuro di questa città».PUBBLICO E PRIVATOLa consigliera...