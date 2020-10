LA MOSTRA

Sulla scia del grande insegnamento della Serenissima, città da sempre aperta alle culture del mondo e per questo così ricca di fascino e di magia, anche l'Arte Veneta che ne ha respirato l'aria cosmopolita, si è in più occasioni aperta al mondo, contribuendo con intuizioni e nuovi linguaggi a modernizzare l'intero panorama artistico. È successo in modo evidente nel Novecento, si è trattato di una rivoluzione silenziosa che viene raccontata nelle mostre annuali in programma a Palazzo Ancillotto di Crocetta del Montello. Il progetto La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto, a cura di Antonella Alban e Giovanni Granzotto con la collaborazione di Stefano Cecchetto, organizzato da Art Dolomites e promosso dal Comune di Crocetta, indaga un secolo d'arte italiana, il XX, attraverso la pittura veneta presentando i grandi maestri del Novecento. Dopo la mostra 1910-1940: da Gino Rossi, a Guidi e de Pisis ora ci si concentra sui primi trent'anni del secolo arrivando alla Seconda Guerra Mondiale. Il percorso si apre con una selezione di opere di fine Ottocento come Guglielmo Ciardi, ma anche Pietro Fragiacomo, Luigi Nono, Giacomo Favretto, Ettore Tito e Luigi Cima.

L'ANTI-ACCADEMIA

Si entra poi nel vivo con gli artisti anti-accademici, in particolare quelli della felice stagione della scuola di Burano. Si possono così ammirare numerose opere di Gino Rossi tra cui due pietre miliari del 1910: Il muto dove il pittore sconvolge completamente lo schema ritrattistico inquadrando il volto da un punto ravvicinato e risolvendo la fisionomia umana con pochi tratti curvilinei, e Case a Burano dove rivoluziona completamente la tradizionale veduta spogliandola dei caratteri descrittivi e suggerendo lo spazio con svirgolature di pennello. Accanto a lui si impone la modernità di Umberto Moggioli, con opere che si distinguono per un nitido naturalismo simbolico, seguono quindi una serie di opere di Pio Semeghini. Il percorso espositivo prosegue con i quadri realizzati tra gli anni '20 e '30 da pittori come Filippo de Pisis, Virgilio Guidi che porta una nuova luce già evidente nell'inedita Madonna con Bambino; una serie di opere su tela e tre sculture rappresentano Arturo Martini.

Ci si avvicina poi ai nuovi eventi bellici, ed ecco le opere di Cagnaccio di San Pietro, Guido Cadorin, Teodoro Wolf-Ferrari, Felice Carena, Fiorenzo Tomea e Nino Springolo. Un excursus, con quasi 100 opere, che vuole così testimoniare il superamento della pittura accademica e tradizionale partecipando alla grande rivoluzione culturale europea. Una Rivoluzione silenziosa spiega il curatore Granzotto - perché la caratteristica straordinaria della pittura veneta, è quella di essersi aperta alle influenze, alla modernità e alle avanguardie, contribuendo a modernizzare il mondo, ma conservando sempre un formidabile radicamento alla tradizione». Alla mostra in corso seguiranno altre due esposizioni: il prossimo anno verrà indagato il periodo compreso dal dopoguerra fino agli anni '70, il ciclo verrà concluso dalla terza esposizione che ripartirà dagli anni '70 per arrivare al 2000. La mostra resterà aperta fino al 27 dicembre, dal martedì alla domenica (Ore 9-12.30 e 15-18).

Chiara Voltarel

