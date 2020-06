LA RIVOLUZIONE

ROMA L'avvenire per Honda ha un nome e una data. Il nome è e:technology, ovvero la denominazione che assumeranno tutti i modelli elettrificati, la data invece è il 2022, quando tutti i modelli principali della gamma avranno un motore elettrico che, da solo o in compagnia, muoverà le auto con l'H cromata sulla calandra. Un obiettivo che la casa giapponese ha recentemente anticipato di 3 anni e che sostanzierà con 6 nuovi modelli. I primi due li abbiamo già visti. Uno è la E elettrica, l'altra è la Jazz Hybrid che porta i benefici dell'ibrido pieno capace di far marciare ad emissioni zero la vettura per brevi tratti senza bisogno di ricariche alla spina nel segmento B, dunque a disposizione di molti.

Il suo sistema di propulsione e:HEV da 109 cv ricalca gli stessi concetti già visti sulla CR-V e sfrutta un 1,5 litri a benzina e due motori elettrici la cui tecnologia deriva direttamente dalla power unit RA619H che ha permesso a Max Verstappen di arrivare terzo nel campionato del mondo di F1 al volante della sua Red Bull RB15.

LA INSIGHT DEL 99

Detta così, sembra che Honda sia l'ultima arrivata, in realtà è tra le pioniere. Risale al 1999 la Insight ibrida, ricordata per la sua aerodinamica da record (cx di 0,25) mentre in quello stesso anno la casa giapponese presentava la FCX, la prima di una dinastia di auto ad idrogeno che termina con l'attuale Clarity, berlina venduta (non in Italia) anche nelle versioni elettrica e ibrida e plug-in e che testimonia come l'impegno di Honda per l'elettrificazione sia a tutto campo e non inizi certo ieri. Del resto anche la NSX, di fatto l'ammiraglia tecnologica della casa giapponese, è una sportiva ibrida da oltre 200mila euro e 581 cavalli, un mostro dotato di un motore V6 3.5 con due turbo, un cambio a nove marce e tre motori elettrici.

Nel futuro prossimo ci sono la nuova HR-V, che sarà ibrida e ibrida plug-in, mentre diventerà ricaricabile anche la CR-V e, in mezzo, almeno per dimensioni, ci sarà un inedito crossover elettrico. Nel 2022 poi la Civic compirà 6 anni passando il testimone ad un'undicesima generazione che sarà meno europea della presente non sarà più prodotta a Swindon, nel Regno Unito ma sarà più elettrificata che mai. E:technology tuttavia non vuol dire soltanto automobili dotate di almeno un motore elettrico, ma una strategia che abbraccia anche la produzione delle batterie (principalmente su celle fornite da Panasonic), la loro seconda vita per utilizzi stazionari e il riciclo.

Altro capitolo fondamentale sono i sevizi di ricarica, per rendere la vita ad emissioni zero sempre più facile, per finire al Vehicle-to-grid (V2G), la tecnologia che permetterà di trasformare ogni veicolo elettrico in una batteria a 4 ruote inserita nella rete di produzione e distribuzione: pronta a ricaricarsi quando deve muoversi o a cedere energia alla rete quando è ferma.

