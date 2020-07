LA RIPRESA

VENEZIA L'arte ricomincia a vivere una parvenza di normalità. Saranno proprio i gioielli dei Musei Civici veneziani con le loro preziose collezioni e percorsi segreti a tornare al centro dell'arte e dell'offerta culturale cittadina. Palazzo Ducale, il principale dei Musei Civici, dal 31 luglio torna finalmente alla consueta apertura sette giorni su sette dalle ore 9 alle 18 insieme al Museo Correr che dal 1° agosto riapre il primo piano dalle 10.30 alle 18. A partire dal 30 e 31 luglio invece nei weekend saranno aperte tutte le collezioni permanenti dei Muve, esclusa Ca' Pesaro che riaprirà dall'11 settembre. È questo l'annuncio di ieri della Fondazione Musei civici, che ha tanto il gusto della rinascita. I musei gestiti dal Comune, presieduti da Mariacristina Gribaudi e diretti da Gabriella Belli, un passo alla volta tornano quindi ad essere protagonisti in città. Dal mattino fino a sera negli itinerari di residenti e visitatori da fine mese saranno aperte le porte di tutte le collezioni dei Musei della Città di Venezia. - fa sapere la direzione - Nell'area marciana riprendono tutti i giorni anche i tour negli itinerari segreti. Nello specifico saranno aperti dal giovedì alla domenica il Museo del Vetro di Murano, dalle 11 alle 17, e il Museo del Merletto di Burano dalle 12 alle 16, dove sarà possibile apprezzare le tradizioni artigianali millenarie caratteristiche della città. Dal venerdì alla domenica, dalle 11 alle 17, riaprono anche il Museo del Settecento Veneziano a Ca' Rezzonico, dove torneranno godibili i fasti di questo affascinante e impreziosito secolo, e il Museo di Storia Naturale, da poco intitolato all'imprenditore e paleontologo Giancarlo Ligabue. Aprirà anche Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, sempre dalle 11 alle 17, dove sarà nuovamente visibile la storia del vestire e del costume, ma anche del profumo e degli aromi. Gli stessi orari di questi ultimi avrà anche il Museo di Casa Goldoni che tornerà accessibile al pubblico dal 4 settembre. Infine grande attesa per la riapertura dell'11 settembre della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro con le sue raccolte di opere di storia d'arte moderna internazionale e veneziana. Diverso per Palazzo Fortuny dove sono ancora in corso i lavori di ripristino e riallestimento, la riapertura è in ogni caso prevista per il prossimo autunno.

L'ingresso per i residenti e per i nati a Venezia, compresi i bambini fino ai 6 anni, è gratuito. Fino al 31 luglio la tariffa di Palazzo Ducale per tutti gli altri visitatori resta invece ridotta a 13 euro, eccetto il Museo del Vetro e del Merletto che saranno gratuiti per tutti i visitatori fino a domenica 26 luglio. Dal 1° agosto inoltre tornerà in vigore il biglietto I Musei di Piazza San Marco, valido per Palazzo Ducale e per il percorso integrato del primo piano del Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. Una soluzione quest'ultima adottata per incanalare il flusso turistico che spesso capita tocchi solo Piazza, Basilica e Palazzo Ducale. Un'opportunità quindi per far scoprire unitamente tesori di straordinaria importanza storico-artistica poco conosciuti, non solo dai turisti ma anche dagli stessi veneziani.

Francesca Catalano

