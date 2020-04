La ripresa della produzione ai tempi di Covid-19 richiede risposte certe e rapide per consentire alla fase 2 di svolgersi contemperando le esigenze dell'impresa con la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Al momento stiamo ancora vivendo una situazione transitoria, che vede l'intervento degli ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo. I dati forniti dalla Direzione regionale dell'INPS sono incoraggianti: risulta quasi ultimata l'attività di pagamento delle 320.489 domande pervenute per l'indennità Covid-19, mentre per la Cassa Integrazione Ordinaria Covid-19, introdotta dal decreto cura Italia con specifico riferimento ai lavoratori subordinati, sono pervenute 14.706 domande, delle quali sono state processate 5.061, pari al 34,4%, in circa una settimana. Quanto alla Cassa Integrazione in deroga, non risultano domande autorizzate di CIG in deroga da parte della Regione del Veneto, se non per piccoli lotti di prova (una decina di unità, che sono state prontamente lavorate dall'INPS in attesa di invii massicci).

Per la ripresa, che inizierà nei prossimi giorni, vi sono almeno due aspetti da focalizzare: la tutela della salute dei lavoratori con la relativa responsabilità in capo alle aziende e la cooperazione con le parti sociali.

Per quanto riguarda il primo punto, le aziende, seppur non chiamate a rivedere il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), salvi i casi delle aziende sanitarie e degli ambienti socio-sanitari, devono garantire il rispetto rigoroso di tutte le misure di sicurezza previste dalle autorità competenti al fine di evitare il rischio di contagio (dal rispetto delle distanze interpersonali all'uso dei dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti, cuffie e camici, gel igienizzanti, ecc.). Inoltre, la Direzione nazionale dell'Ispettorato del lavoro, richiamandosi al generale obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.), ritiene che l'azienda debba redigere un piano di intervento per la identificazione e attuazione di misure di prevenzione basate sul contesto aziendale e sul profilo dei lavoratori. In tal modo, pur non richiedendo formalmente una revisione del documento della Valutazione dei rischi (cosi' anche le indicazioni della Regione del Veneto), l'Ispettorato prevede che queste misure vengano raccolte in un'appendice del DVR, a dimostrazione che l'azienda ha agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il secondo aspetto attiene alla cooperazione con le parti sociali nella gestione della ripresa e, in prospettiva, anche della fase 3, in cui si condensano i dubbi circa la tenuta complessiva dei livelli occupazionali. In tempi di crisi le relazioni industriali devono essere salvaguardate e considerate un valore aggiunto e non un semplice laccio alla libertà d'iniziativa economica, come insegna, a tacer d'altro, l'esperienza tedesca. Ma perché la dinamica delle relazioni industriali sia realmente cooperativa ed utile per la vita delle aziende e delle persona è necessaria una dose aggiuntiva di fiducia nella capacità delle parti di svolgere in buona fede il proprio rispettivo mestiere, senza esasperare i conflitti e garantendo il rispetto di valori condivisi. In questa prospettiva va valutata anche la controversa norma contenuta nel decreto liquidità che condiziona le garanzie statali sui prestiti alle imprese ad una gestione dei livelli occupazionali concordata con le OO.SS. Quando la norma di sospensione dei licenziamenti prevista dal decreto cura Italia avrà cessato di produrre i suoi effetti, si porrà il tema della salvaguardia dei posti di lavoro in una fase economica incerta e di probabile contrazione del mercato. Ciò suggerisce alle imprese di pensare fin d'ora a dei piani di gestione degli eventuali esuberi mediante l'accesso a nuovi ammortizzatori sociali e ai contratti di solidarietà. L'auspicio, quindi, è che la ripresa avvenga non solo senza rischi per la salute dei lavoratori, ma anche con il necessario sostegno dello Stato all'economia, per traghettare le aziende verso il pieno recupero della loro capacità produttiva.

*Professore Ordinario di Diritto del Lavoro

Università Ca' Foscari Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA