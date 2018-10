CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RINASCITARitorno alle Osterie, potrebbe essere il titolo giusto, e infatti è un periodo felice per questi luoghi dove si è sviluppata la storia della cucina italiana, a lungo offuscati dall'impatto mediatico dell'alta ristorazione, delle stelle Michelin, degli show televisivi, dei superchef da copertina, ma adesso in costante rimonta. Parola di Osterie d'Italia 2019, guida giunta alla sua 29. edizione e presentata la settimana scorsa al Salone del Gusto di Torino: «È in atto una progressiva rinascita dell'osteria spiegano i curatori -,...