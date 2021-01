LA RINASCITA

Premessa necessaria: non slanciano le gambe. La top Irina Shayk ha postato sul suo Instagram una foto in cui il suo stacco di gamba non risente minimamente del fatto che calzi un paio di morbidi, caldi, ma anche decisamente tozzi stivaletti Ugg. Però prendere lei o altre sue colleghe modelle come esempio è fuorviante. Leggenda metropolitana vuole che il nome di queste calzature derivi proprio dall'aggettivo ugly (brutto), ma indubbiamente sono dotate di un carattere distintivo. Tanto che sono sopravvissute dagli inizi del millennio fino a oggi. Sono solo una ventina d'anni, ma secoli se rapportati ai tempi velocissimi di passerelle e tendenze, eppure sono ancora qui, passate con nonchalance dai piedi di Kate Moss, in jeans boyfriend e gilet di ecopelliccia nei primi anni Duemila, a quelli di Rihanna, che a un recente festival Coachella ha mostrato un modello nato con Y/Project alto sopra il ginocchio.

L'AGGIORNAMENTO

Le collaborazioni con designer vagamente di nicchia e con qualche visione artistica, in effetti, sono stati uno dei segreti della rinascita del brand. Dietro l'ascesa c'è la mente di una donna, Andrea O'Donnell, presidente di Ugg da qualche anno. «Lo stivale è ormai un'icona culturale, tanto che la potente conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey li ha inclusi fin dal 2003 nelle sua annuali liste di Favourite Things del Natale - racconta - Ma abbiamo anche voluto rendere il marchio più cool, movimentandolo per avvicinarlo ai ragazzi». Così, sono arrivati prima Jeremy Scott, che ha applicato delle fiamme scoppiettanti dalla pianta fino alla caviglia, poi Phillip Lim, con un mix and match bicolor. Adesso è il momento di Clemens Telfar, che ha inventato la borsa prodigio sempre sold out ed economica che tutti sembrano volere declinandola anche nel materiale di elezione degli stivaletti tozzi: montone e lana.

TINTE SHOCK

A breve, invece, chi ha voglia di sfidare il comune senso estetico potrà optare per le scarpe nate dalla collaborazione con Molly Goddard: una sorta di pantofola dal massiccio e possente plateau. Il tutto declinato in colori shock, tanto per non passare inosservati, che la stilista ha abbinato a calzettoni delle stesse tonalità e abitini gonfi di tulle. Del resto, Ugg vive dei contrasti e si fa un vanto della sua bruttezza, in un'epoca in cui ciò che è all'apparenza poco attraente è rivalutato col ruolo ben più dignitoso di affascinante.

A dare il benestare definitivo è arrivato anche André Leon Talley, icona del mondo del giornalismo di moda, che ha posato per la campagna Ugg primavera/estate con scatti autodiretti. «Sono il loro fan numero 1. In prima fila alle sfilate li indossavo sempre - ha raccontato - perché ho tante scarpe, ma nessuna piacevole come questa». E la comodità sembra aver fatto balzare in avanti le vendite di queste calzature, anche e soprattutto nel 2020, annus horribilis per buona parte del fashion system, perché tutti hanno cercato come il Sacro Graal capi e accessori che trasmettessero comfort. E in effetti l'ultimo goal del brand californiano, nato per tenere al caldo le caviglie dei surfisti tra un'onda e l'altra, sono le Fluff: un ibrido tra sandali e pantofole da casa, che ingurgitano il piede in un'esplosione di pelliccia a tinte forte. Sono state viste ai piedi di Bella e Gigi Hadid, Serena Williams, Cardi B e Justin Bieber e ricercate speciali sui social. Bruttine, forse, ma ammiratissime e desideratissime, alla faccia degli scultorei stiletti.

Anna Franco

