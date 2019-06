La rinascita di Ca' Corniani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAGli austriaci hanno fatto anche cose buone: le bonifiche. Eh già, la prima bonifica moderna (meccanizzata) nel veneziano non è stata un'idea petto in fuori e mascella volitiva, bensì con le fedine e i baffoni dei tempi di sua maestà cattolica e apostolica, come veniva chiamato l'imperatore d'Austria. Siamo nel 1851 e le Assicurazioni generali comprano quello che, parafrasando Gaetano Salvemini e la sua definizione della Libia, appare essere uno «scatolone di acqua fetida». La tenuta Ca' Corniani, compresa nel territorio di...