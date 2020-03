LA RIFLESSIONE

«In questi giorni difficili e drammatici mi proietto in avanti. Mi illudo e trasferisco i miei pensieri come se fossi un anno avanti e mi ritrovassi a osservare al passato quanto sta accadendo in queste settimane. E mi guardo intorno». Massimiliano Finazzer Flory, scrittore, attore, regista, con un passato di assessore alla Cultura a Milano, gira lo sgiardo sulla capitale della Lombardia e raccoglie un senso di amarezza, ma anche di rigore e di osservanza delle regole. La situazione è drammatica e il bollettino di guerra quotidiano di giornali e siti internet dà il senso della gravità. Un lungo stillicidio di vittime per un periodo tragico della nostra storia più recente. Ma proprio da queste riflessioni, e con uno stato d'animo particolare, Finazzer Flory ragiona sul quotidiano. «Oggi come oggi abbiamo due livelli di interpretazione della realtà - esordisce - da un lato c'è l'aspetto psicologico, dall'altro quello della scrittura e della lettura. Ma oltre a questo vi è un terzo livello che è e rimane la nostra forza: quello delle opere d'arte: il nostro patrimonio culturale». Ed è qui che si materializza il gioco di Finazzer: se improvvisamente ci trasferissimo all'anno prossimo, in che modo giudicheremmo quanto sta avvenendo oggi? Come giudicheremmo questo avversario invisibile ora attorno a noi? La realtà è che questa epidemia non ci sta facendo vivere solo l'esperienza della paura o dell'angoscia, ma soprattutto quella della nostra fragilità. Ed è per questo, credo, sia indispensabile anche l'arma della cultura, in particolar modo della letteratura. Politici e medici fanno i loro interessi. E noi? Noi, in questi momenti difficili possiamo sconfinare nelle storie di Borges, negli artifici di Kundera. La narrativa può essere la nostra polizza. L'occasione per trasformare la cultura in una questione nazionale».

REAGIRE CON IL CUORE

Un modo per reagire, quindi, e magari - quando sarà superata l'emergenza - anche un modo per contrattaccare con l'arma del nostro patrimonio culturale al discredito europeo verso il Belpaese. Purtroppo, oggi, è la cronaca a darci le notizie riportandoci ad una realtà triste. Ma occorre non perdersi d'animo nonostante le difficoltà del momento. «E lo faremo con le nostre armi migliori - chiosa Finazzer Flory - Vivaldi, Canaletto, Palladio, Goldoni solo per citare i nomi veneti. Ma c'è tutto un patrimonio straordinario che dobbiamo continuare a valorizzare oggi più di ieri». Ma tornando all'origine della riflessione ovvero sul tempo di questi giorni, Finazzer rilancia la scommessa della letteratura. «Guardiamo alla narrativa fantastica e all'immaginario, alla letteratura di viaggio, all'ironia affidandoci ai classici o all'inventiva. E qui non solo ritornano i nomi di Kundera o di Borges, ma fanno capolino anche quelli di Ennio Flaiano e di Josè Saramago. Oppure gli autori della letteratura israeliana, una narrativa dai forti contrasti, chiamata a raccontare un mondo difficile. laddove la guerra psicologica è veramente forte. E spesso la fa da padrona. Ed è così che si può superare il momento difficile dell'epidemia da Coronavirus anche sconfinando nel surreale. «È come quando girando nelle nostre città - conclude Finazzer Flory - siamo influenzati dal vedere la realtà come se improvvisamente fossimo catapultati in un set cinematografico. Quanti di noi in questi giorni avranno sentito o avranno detto Sembra quasi di essere in un film? La realtà è che potremmo essere tranquillamente dentro Hollywood, recitare la parte da attori e interpretarla al meglio pur sapendo che quello ch ci circonda non è finzionem, ma realtà. E ad essa dobbiamo fare riferimento con tutta la nostre capacità e la nostra forza».

Paolo Navarro Dina

