LA RIFLESSIONE

I danni più evidenti che la Pandemia ha provocato nel mondo dell'arte, in particolare in città come Venezia che ha dovuto rinviare perfino la Biennale di Architettura, riguardano innanzitutto gli aspetti economici derivanti dai mancati ingressi a pagamento, dai molti spazi inutilizzati anche quelli di alcuni padiglioni stranieri collocati in vari palazzi - dai trasporti non effettuati delle opere ed anche dalla perdita del lavoro dei molti giovani impiegati come guardasala. È avvenuto anche in altre città e tra tutte emerge clamorosamente la sospensione della grande mostra dedicata a Raffaello nelle Scuderie del Quirinale a Roma, pensata per celebrare i 500 anni della nascita del grande pittore rinascimentale. Del resto anche il gioco del calcio, che per la maggior parte del mondo è la passione più coinvolgente, riprende l'attività con lo svolgimento delle partite a porte chiuse, senza la presenza degli spettatori. Anche molti musei, per ovviare a questa forzata chiusura, hanno offerto visioni di opere celebri nelle loro collezioni. Con risultati tuttavia modesti di attenzione perché l'opera d'arte non può esistere senza lo sguardo emozionalmente coinvolto del visitatore. Lo spettatore è infatti protagonista nella manifestazione visiva dell'intenzione creativa dell'artista, conferendo per tale via all'opera lo statuto irrinunciabile di comunicazione significante.

PIANETA MOSTRE

Per la verità alcuni osservatori hanno notato anche un aspetto paradossalmente positivo nella forzata mancanza di mostre perchè concepite al seguito trainante della Biennale. Molte di queste confezionate da società di servizio senza alcun progetto culturale, affidate spesso al richiamo del nome storicamente prestigioso dell'artista anche se documentato da opere minori e di poca importanza - o basate sulla vanità di personaggi la cui ambizione era solo quella di esporre in occasione della Biennale. Si trattava di un processo che, specie a Venezia, era cresciuto in modo spropositato negli ultimi anni accentuando la tendenza a considerare i visitatori, nel loro numero, come unico valore del successo perché ritenuti in effetti semplici clienti o consumatori. Qualche osservatore più riflessivo ha anche rimarcato che la pandemia poteva essere l'occasione per riconsiderare in un'altra prospettiva le tradizionali categorie dell'arte. Pensando addirittura di affidare questo compito alla stessa Biennale Arte, nella prossima edizione, stimolando le intelligenze di tutto il mondo a riflettere su come dovranno essere definite le nuove creazioni artistiche.

NUOVI PERCORSI

E in effetti, in quello che è stato definito il silenzio degli artisti durante la clausura della pandemia, alcuni segnali sono emersi. Ad esempio quello del famoso artista cinese Ai Weiwei che ha posto in rete i necrologi tratti dal giornale Eco di Bergamo; o i video messaggi dell'americana Jenny Holzer che affermano perentoriamente We Want to live, vogliamo vivere. Drammatica poi la denuncia dell'orrore delle carceri turche della giovane (31 anni) artista curda Zehra Dogan. Senza dimenticare i suggestivi grandi packages del bulgaro Christo, scomparso da poco; ed infine, come al solito intensamente poetico, il video dell'iraniana Shirin Neshat con una candela rossa che si consuma lentamente. Tutti segnali, come si può vedere, che rivelano lo sforzo dell'arte che, in un momento di crisi, cerca di sopravvivere a se stessa.

Enzo Di Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA