LA RICORRENZA

Questa sera, dalle ore 19, nella suggestiva ambientazione del Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Tv), i Cuochi di terra accompagneranno i presenti attraverso La notte dei desideri, gustoso viaggio alla scoperta dei sapori e profumi stagionali del territorio. I Cuochi di terra sono Silvia Cappellazzo (associazione Terra Madre), Gennaro Alfieri (pizzeria L'Incrocio), Marco Bortolini (Da Gigetto), Marco Boscarato (Casa La Buona Stella), Alberto Toè (Le Cementine), Ermanno Zago (Le Querce) e Pierchristian Zanotto (Gambrinus), un gruppo di colleghi, ma soprattutto di amici, sensibili ai concetti di sostenibilità, condivisione, rispetto per la natura e per l'uomo, che hanno fatto della loro passione un lavoro, promuovendo una cucina concretamente sostenibile. Come? Rispettando i tempi della natura, scegliendo ingredienti di stagione e plasmando il loro modo di lavorare in base ai prodotti che la terra mette a disposizione. Un lavoro che premia i piccoli produttori locali. Per realizzare le loro portate, infatti, i sette chef faranno rifornimento presso l'Orto di Parco Gambrinus che sarà accessibile ai visitatori, che saranno guidati a toccare con mano la terra, gli ortaggi e le piante aromatiche, apprezzandone la consistenza e i profumi, in un'esperienza multi-sensoriale. Ospiti anche le donne di Amiche per la Pelle, associazione Onlus attiva nel diffondere la cultura della prevenzione oncologica e cardiovascolare e la musica di Godblesscomputers con un dj set di musica sperimentale jazz-hip hop. Info e prenotazioni: cuochiditerra@gmail.com e sul sito www.lanottedeidesideri.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA