La richiesta: «Obblighi restrittivi senza deroghe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GRUPPO 25 APRILEVENEZIA Il Gruppo 25 Aprile, che si batte da anni per la salvaguardia della residenzialità per i veneziani e contro lo snaturamento della natura di Venezia a causa del turismo di massa plaude alla legge regionale e invita il Comune e la Regione ad applicare quanto prima le prescrizioni: codice identificativo e adeguamenti igienico sanitari per poter affittare a giorni.La speranza è che queste misure inducano qualche proprietario a riflettere sull'opportunità di smettere di speculare sul turismo giornaliero e di rivolgersi...