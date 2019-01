La ricercatrice Adriana Albini Veneziana dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOVENEZIA È la ricercatrice Adriana Albini, 62 anni, professore straordinario di Patologia Generale dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, la vincitrice della quarantesima edizione del premio Veneziano dell'anno. Il comitato promotore del premio l'ha scelta per la straordinaria carriera scientifica nell'ambito della ricerca oncologica e della prevenzione - spiega la motivazione -, culminata quest'anno con la nomina (per la prima volta assegnata ad un italiano) nel direttivo dell'American Association for Cancer...