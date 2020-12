LA RICERCA

Una visita all'antico cimitero ebraico di Conegliano. Oggi sono previste due visite guidate in viale Gorizia (due ingressi alle ore 10 e alle 11) e per l'occasione sarà presentato anche il volume Il cimitero ebraico di Conegliano. Luce eterna sul col Cabalàn (Giuntina), scritto da Lidia Busetti, Mauro Perani e Antonio Spagnuolo. A Conegliano fin dal medioevo si attesta la presenza degli ebrei che instaurano con la comunità un rapporto di convivenza e rispetto reciproci per molti secoli, sebbene non manchino momenti di criticità. Gli spazi abitativi in due momenti ben precisi vengono indicati come domicili coatti. Si parla di un primo ghetto in località Siletto (zona dell'attuale via Beato Ongaro) dove dal 1637 si impone vengono radunati gli ebrei, ma dai documenti d'archivio è chiaro che la delibera non viene presa alla lettera. A quest'epoca si fa riferimento a un cimitero, la cui ubicazione è ipotizzata nella zona est della città, ma mai confermata. Il vero ghetto viene istituito nel 1675 fuori dalla Porta del Rujo (via Caronelli), ancora oggi chiamato dai coneglianesi gheto zona a ridosso delle mura, mai di fatto chiusa. Si trova non molto distante dal luogo deputato alla sepoltura sul colle Cabalan. È qui che si incontrano nomi e memorie che i familiari hanno voluto scolpire sulla pietra, quasi delineando storie di vita vissuta e ricordi ereditati dai sopravvissuti. È ciò che si evince in questo testo che raccoglie le epigrafi di 118 lapidi, la più antica del 1571 di Zvi, figlio del padre Menaem, la più recente del 1882 di Caliman Fuchs. Qualche anno dopo il cimitero anticoverrà chiuso in concomitanza con l'apertura della sezione ebraica nel nuovo cimitero comunale di San Giuseppe. Gli studiosi evidenziano la difficoltà nel tradurre alcune espressioni dell'ebraico antico, complesse anche per gli specialisti. La problematica si complica ancora di più laddove lo stato di conservazione delle lapidi è compromesso, creando delle difficoltà di interpretazione tra un segno e l'altro. Interessante anche lo studio degli stemmi familiari: lo scoiattolo seduto dei Coneian, la torre merlata tra leoni rampanti (e seduti) dei Grassini e molti altri. Il volume è arricchito da alcune biografie dei defunti.

