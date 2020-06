LA RICERCA

«Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si è imparato dal mare?», domandava Federico Garcìa Lorca. Ed è proprio al mare che guarda la moda non solo come scenario ma come musa e, più ancora, motore di nuovi approcci sostenibili per la creazioni di capi e accessori, in vista della giornata mondiale dell'Oceano, che si celebra l'8 giugno.

IL DIBATTITO

Il dibattito prende il via su unworldoceansday.org oggi, giornata mondiale dell'Ambiente, con l'evento Making Waves: Fashion + Art Impacting Our Ocean per sensibilizzare alla tutela degli Oceani, appunto, e non solo. Tra primi nemici del mondo marino, la plastica. L'interesse per l'ambiente è forte stando ai dati del 2020 Sustainability Fashion Report firmato da Lyst con Good on You. La ricerca di plastica riciclata da gennaio ha registrato un aumento del 35%. Sono salite del 305% le visualizzazioni di pagina per le scarpe in plastica riciclata Adidas. E del 10% le ricerche di capi in materiale biodegradabile. In crescita del 65% le ricerche di costumi da bagno ecologici. Largo dunque alla moda - sempre più - sostenibile.

Burberry lancia ReBurberry Edit, linea di capi sostenibili, la cui caratteristica è l'uso di econylon, ricavato da reti da pesca riciclate, scampoli di tessuto e bottigliette di plastica. Bottigliette riciclate sono pure alla base della Earth Polo Ralph Lauren: ogni Polo è realizzata usando circa 12 bottigliette ed è tinta con processi che non utilizzano acqua. Il brand si è impegnato a ridurre il consumo di acqua del 20% nelle sue attività entro il 2025.

Ancora bottigliette: Anya Hindmarch le impiega per le borse della collezione I Am A Plastic Bag, Hunter per la giacca antivento Recycled Shell. La sostenibilità si fa fashion, di marchio in marchio. A dieci anni dal lancio del progetto Riciclo, Intimissimi firma Green Collection, prima mini-linea in fibre certificate. Prima collezione eco-friendly pure per Piquadro con Green Collection Pq-Bios: zaini, monospalla e marsupi sono in Econyl, ricavato dalla trasformazione di reti da pesca e fibre tessili. A green story è la capsule griffata Oltre, realizzata con tecniche di produzione a basso impatto ambientale.

YOGA

Da Freddy la collezione yoga 100% Made in Italy con capi eco grazie alla partnership con Brugnoli, che ha brevettato la tecnologia Br4 che impiega poliammide 100% bio-based ricavata dalla pianta del ricino. Produzioni green per Calzificio Re Depaolini, Falconeri e altri. E si guarda avanti. Capri Holdings diventerà 100% carbon neutral entro il 2025. Pandora, entro lo stesso anno, userà solo risorse riciclate per i propri gioielli. Tra le novità, la collezione Pandora Ocean. Perché il mare è prezioso.

Valeria Arnaldi

