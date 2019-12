La ribellione femminile un trofeo da conquistare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Petrunya, una giovane di 31 anni, ancora vergine, piuttosto grassa, laureata in storia e ancora senza lavoro, durante la festa dell'Epifania, in un villaggio macedone, conquista la croce sacra, lanciata nel fiume dal Pope ortodosso. Ma c'è un problema: alla gara possono partecipare solo i maschi. Alle donne non è permesso. Ma Petrunya è ostinata, si impunta e non vuole riconsegnare il trofeo, che è considerato anche un portafortuna e ritenuto che in mano femminile possa provocare gravi problemi. Così Petrunya viene fermata dalla polizia,...