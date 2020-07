LA RIAPERTURA

È stata aperta al pubblico lunedì scorso, l'avveniristica cantina ipogea di Giusti Wine a Nervesa della Battaglia: 5 piani che si spingono fino a 8 metri sotto terra, ai piedi dell'Abbazia di Sant'Eustachio, nel cuore della Tenuta Sienna - una delle dieci tenute di vigneti di proprietà, dove si coltivano uve destinate a diventare Asolo Prosecco Superiore: una vera opera d'arte, progettata dall'architetto Armando Guizzo, che ha richiesto 5 anni di lavoro e un investimento di 15 milioni, è stata realizzata nel totale rispetto della filosofia della Giusti Wine, in armonia con il paesaggio che la ospita, sottoposto a vincolo ambientale. Progettata per riprodurre il movimento delle colline, è sovrastata da un vigneto per essere meglio integrata nel paesaggio. Sarà aperta alle visite con un percorso dedicato, rispettando le attuali norme di sicurezza: attraverso una promenade tra i luoghi di produzione, i visitatori potranno scoprire come nasce il vino, le caratteristiche dei vitigni e la storia del fondatore Ermenegildo Giusti. Il percorso proseguirà fino ad arrivare alla piazzetta interrata, prima di chiudersi sul belvedere con vista sui vigneti di proprietà, sul Montello e sull'Abbazia di Sant'Eustachio. E proprio il belvedere ospiterà cene ed eventi esclusivi. Quello di Ermenegildo Giusti, imprenditore italo canadese, è un atto d'amore per la sua terra d'origine che negli ultimi tre anni ha visto aumentare le presenze turistiche del 400%.

