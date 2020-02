In questi giorni si discute molto di rifiuti, parla soprattutto chi contesta gli impianti, ma curiosamente vuole le discariche. Dicono anche se clamorosamente falso - che gli impianti inquinano e che arriveranno rifiuti da fuori territorio. E lanciano sospetti verso chi li gestisce e le istituzioni deputate ai controlli, uniti nel triste destino sfascista di essere considerati un ammasso di sciocchi burocrati: se va bene imbecilli, altrimenti pure corrotti.

C'è, però, un'enorme contraddizione in cui tutti ci troviamo quando consumiamo merci e prodotti liberamente acquistati e che arrivano con ogni mezzo da qualunque parte del mondo. La contraddizione emerge quando ci liberiamo di questi prodotti - cioè produciamo rifiuti - ovviamente pretendendo che lo smaltimento avvenga il più distante possibile da casa. Tanto è un rifiuto: già il nome è eloquente.

Questa però non è libertà, ma irresponsabilità ambientale. La sacrosanta libertà di scegliere il proprio stile di vita ha il limite della responsabilità: senza, non esistono comportamenti corretti, collettivi o individuali. Consumare beni responsabilmente e senza eccessi è possibile solo se accompagnato dalla libera scelta, informandosi su luoghi, modi di produzione e loro gestione una volta diventati rifiuti.

Nel nostro territorio, nel 70% dei casi Veritas dà un futuro a questi materiali. Ma si può e si deve fare di più: l'80% è dietro l'angolo, se ognuno fosse più attento alla divisione dei rifiuti. Tutti i giorni, grazie anche alle istituzioni pubbliche che investono in infrastrutture, Veritas opera in maniera responsabile per proteggere l'ambiente e tutelare la salute dei cittadini.

Raccogliere ogni anno 530mila tonnellate di rifiuti (tanti quanti ne produce l'intero Friuli-Venezia Giulia) e mandarne in discarica solo il 3% come prima destinazione è un obiettivo già raggiunto. Il prossimo, tra pochi anni, sarà la cancellazione della discarica.

Dal 2017 siamo in testa alle classifiche di differenziata, ma la libertà senza responsabilità è ancora patrimonio di troppe persone. C'è chi sostiene a ragione - che la nostra vita migliorerebbe con più consapevolezza verso l'ambiente. Perché non provare? In attesa che la responsabilità ambientale diventi parte integrante del Dna di ognuno, abbiamo chiesto di poter recuperare direttamente energia dalle 150mila tonnellate di rifiuto secco residuo che per oltre 15 anni (sotto forma di 60mila tonnellate di Combustibile solido secondario) sono state utilizzate nella centrale a carbone dell'Enel, che chiuderà nel 2023.

L'abbiamo fatto perché la nostra responsabilità ci impone di mantenere il territorio indenne da emergenze. Si deve però sapere che Veritas non è e non sarà in grado di raccogliere i rifiuti senza impianti e senza sbocchi per quelli che non possono essere ridotti o riciclati.

Ecco un caso di libertà irresponsabile trasformato in possibile emergenza sanitaria e crimine ambientale, appesantito dalle cattive abitudini umane. Tutte cose, inclusi i costi dei servizi, che purtroppo corrono più velocemente del senso di responsabilità.

Gli impianti che vorremmo realizzare sono modulari: se la quantità di rifiuti dovesse scendere drasticamente, alcuni moduli diventeranno inutili, quindi non saranno realizzati.

Comunque, il trasferimento dei rifiuti in altre zone è già cominciato, nella speranza che quelle collettività non la pensino come chi non vuole i rifiuti altrui. Attenzione, però: se gli impianti non saranno adeguati - nel pieno rispetto delle prescrizioni che le autorità competenti vorranno dare - non saremo in grado di garantire il territorio.

E la colpa di quel tragico giorno non sarà di Veritas o delle amministrazioni comunali.

Andrea Razzini

Direttore generale di Veritas

