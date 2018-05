CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La replicaLe monarchie hannoancora un sensoHo letto sul Gazzettino di domenica la lettera del signora Ivana Gobbo Matrimoni Reali. Vorrei controbattere la posizione della Signora Ivana in alcuni punti. Se è vero che posso concordare in parte sull'eccesso mediatico, trovo viceversa alquanto irrispettosi alcuni pensieri. Più precisamente mi ha infastidito la frase ormai poche per fortuna. Ma per fortuna di chi? Penso che la Signora ignori l'affetto che circonda anche i Regnanti di Danimarca, Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Norvegia,...