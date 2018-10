La replica a Bennett: «Lui ha abusato di me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO«Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita e del mio lavoro. I miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto nulla di quello di cui sono accusata». Asia Argento, tra le lacrime, ha concluso con queste parole la lunga intervista rilasciata ieri a Massimo Giletti nella trasmissione di La7 Non è l'Arena. Il conduttore, in ginocchio e tenendole la mano, ha esortato Andrea Zappia, ad di Sky Italia, ad esaudire il suo desiderio: ma la decisione della pay tv e del produttore Fremantle, che ad agosto avevano...