VENEZIA «Il dietrofront della Commissione europea sul divieto di vendita o affitto delle case di bassa classe energetica ha salvato il patrimono casa di migliaia di famiglie veneziane, ma questo non vuol dire che l'efficentamento energetico sia una politica sbagliata. Bisogna continuare ad investire sui Bonus casa perché una bolletta energetica più leggera per i cittadini vuol dire una bolletta energetica meno pesante per l'Italia. Dopo l'allarme c'è la soddisfazione del presidente della Confartigianato Metropolitana, Siro Martin, per la precisazione arrivata da Bruxelles; ovvero che non ci sarà nessun divieto di vendita e affitto per le case in classe G dal 2030. A dissipare le paure, causate dalla fuga di una bozza della proposta europea sulla quale la commissione stava lavorando, è stato il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, che ha smentito la decisione di un possibile stop sul mercato per le case inefficienti dal punto di vista energetico. Una notizia che fa tirare un respiro di sollievo anche in provincia di Venezia, dove il capitale familiare della casa sarebbe stato quasi azzerato per il 60% degli edifici esistenti, che attualmente non sono in alta classe d'efficienza. La questione prosegue Siro Martin non è però definitivamente chiusa, perché la proposta della commissione è quella che spetterà alle autorità nazionali individuare come far rispettare gli standard d'efficentamento indicati dall'Unione. Per questo occorre rafforzare le linee di finanziamento e dei contributi economici per i cittadini che vorranno efficentare le proprie case. Per questo conclude Martin invitiamo anche la Regione a supportare i bonus edilizi che, sicuramente criticabili per la complessità attuativa, hanno prodotto buoni risultati. Lo sforzo che chiediamo è di semplificarli».

