La recente vicenda della Capitana della Sea Watch, arrestata (e subito liberata) per aver violato le leggi dello Stato, ha ispirato a molti la figura di Antigone. Quale che sia l'opinione che si è fatto il lettore, questa è una buona occasione per onorare la figura dell'eroina di Sofocle, e una tragedia che neanche Shakespeare è riuscito a superare in complessità di struttura e potenza emotiva. La storia è nota: Creonte, tiranno di Tebe, vieta la sepoltura di Polinice, che ha portato le armi contro la Patria, ed è morto combattendo...