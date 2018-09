CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La reazione fortemente negativa dei mercati in risposta al quadro delineato dal Def va seriamente meditata. Non si tratta infatti di una risposta emotiva a una decisione non prevista dal mercato. O meglio, si tratta anche di questo, ma l'ondata di vendite è soprattutto frutto di calcolo da parte degli operatori, e quindi assai più pericolosa perché ha in sé la spinta della convinzione oltre che della scommessa. Sia chiaro, non esiste un dogma sul deficit né vi è violazione etica o morale nel superarne l'obiettivo precedentemente fissato....