La reazione è doppia: Marcello Minenna a capo della Consob, Gianluigi Paragone a presiedere la commissione parlamentare sulle banche. Luigi Di Maio, accerchiato dai suoi per l'intervento del governo sulla banca Carige, prova a uscire dall'angolo di prima mattina. E dà in pasto all'agenzia di stampa AdnKronos due mosse identitarie per ricompattare il fronte interno in subbuglio per il salvataggio dell'istituto genovese. Il vicepremier e capo politico grillino sa però che la vera partita, quella per l'autorità di controllo per le società e...