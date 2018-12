LA RAZZIA MESTRE I proprietari fuori tutto il giorno per lavoro, i ladri in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RAZZIAMESTRE I proprietari fuori tutto il giorno per lavoro, i ladri in casa del tutto indisturbati. Colpo grosso l'altro giorno in un'abitazione posta al secondo piano di un palazzo di via Ca' Rossa a Mestre. La brutta sorpresa prima di cena, al rientro dopo l'uscita di prima mattina. Da quanto si è appreso i malviventi si sarebbero fatti strada scassinando una porta finestra del terrazzo della camera da letto. Una volta dentro si sono diretti in soggiorno dove hanno trovato e aperto la cassaforte, ripulendola. Ingente il bottino con cui...