LA RASSEGNAUn tema profetico e di stretta attualità per il prossimo Festival Biblico, giunto alla 17ª edizione. La manifestazione, che si svolgerà in 5 diocesi del Veneto dall'11 al 27 giugno sarà incentrata sul versetto tratto dal capitolo 23 del Vangelo di Matteo: Siete tutti fratelli. Centoquaranta appuntamenti, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Belluno (che partecipa per la prima volta con Vittorio...