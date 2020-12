LA RASSEGNA

Un omaggio a uno dei maestri dell'animazione e inventore della Linea, a Osvaldo Cavandoli è dedicata una sezione della 13^ edizione del Piccolo Festival dell'Animazione che oggi dalle 18 ospiterà un omaggio all'inventore del celebre personaggio animato che dagli anni Settanta vive in quell'unico tratto di matita bianca che di volta in volta si imbatte in avventure comiche. Un appuntamento speciale proprio nel centenario della nascita di Cavandoli «a cui certamente farebbe piacere - confida Sergio Cavandoli, milanese figlio del grafico e illustratore - Aveva il timore di essere dimenticato, voleva sempre farsi fotografare per lasciare la propria immagine ai nipoti».

LA MEMORIA

La memoria ed eredità della Linea, erano questione di primaria importanza, «mio padre passò tutte le dritte e gli insegnamenti su come disegnarla a Mauro Gariglio, che tuttora lavora per l'agenzia che gestisce la Linea. Negli anni Novanta fece un filmato in cui lui stesso parlava con la Linea, diceva che quando la sua mano non ci sarebbe più stata, ce ne sarebbe stata un'altra» prosegue Sergio ricordando come «la mia sorellina La Linea è nata quando io avevo diciassette anni. Mio padre portava a casa i VHS voleva sapere cosa ne pensavamo». Il personaggio, un tratto di matita bianca, ha la potenza di suscitare il sorriso comico affrontando peripezie e ostacoli, rivolgendosi meta-testualmente al disegnatore, parlando un borbottio incomprensibile (un linguaggio recitativo caricaturale fatto di suoni, onomatopee, evocazioni di parole) affinché questo gli disegni la soluzione ai suoi problemi, «come un deus ex machina che rappresenta le avversità della vita. Mio padre aveva amici molto umoristi, che spesso gli davano spunto per inventare gag. O prendeva spunto da ciò in cui si imbatteva per strada, nei film muti, aveva questo modo incredibile di animare» racconta Sergio. Oltre che ottimo disegnatore, Osvaldo Cavandoli era appunto eccellente nell'animazione, negli anni Ottanta curò l'animazione di 26 episodi della Pimpa disegnata da Altan, «nelle varie ricerche ho trovato disegni con le direttive per l'animazione anche di Mafalda».

EDIZIONE ONLINE

L'omaggio a Cavandoli è uno degli appuntamenti cruciali dell'edizione 2020 del festival che si terrà da oggi 27 al 30 dicembre solo online, dedicata alla poesia. Diverse saranno le sezioni in cui saranno proposti 80 film in gara e una serie di ospiti d'eccezione, a iniziare dalla cerimonia di apertura con William Kentridge, celebre artista di Johannesburg con il suo cortometraggio Waiting for the Sybil. Al festival parteciperanno anche lo scrittore Tullio Avoledo, il vincitore di due David di Donatello e di un Nastro d'Argento Marino Guarnieri e l'eclettica artista Ilenia Biffi. Ma anche Paola Orli direttrice dell'Animafest, il regista Mauro Carraro e Kreet Paljas direttrice del festival Anilogue, l'illustratore Romeo Toffanetti, lo storico Carlo Montanaro, la regista e produttrice Elisabetta Sgarbi, Davide Toffolo e Michele Bernardi, Igor Imhoff che terrà una masterclass, il fumettista Matteo Alemanno e il creatore della sigla di questa 13^ edizione del festival Pierre Bourrigault.

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA