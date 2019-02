CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNAUn Festival del cinquanta per cento è comunque un Festival di successo, anche se lascia per strada quasi il 3% della sua dote. Calo fisiologico, così è stato detto, dal 52,1 al 49,5% e da 11,6 milioni di spettatori a 10,08, per almeno un paio di motivi: l'anno scorso c'era l'effetto Fiorello a drogare la prima serata mentre intanto la tv generalista ha perso un'altra fetta di pubblico pari a un milione e mezzo, finito sulle varie piattaforme. «Un buon battesimo» l'ha definito il direttore artistico, ma se il Baglioni 2 cammina...