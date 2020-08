LA RASSEGNA

Un carnet di 63 film provenienti da 41 diversi Paesi del mondo, tra cui 36 anteprime italiane, e una sala virtuale online per raccontare la vita e le tradizioni della montagna. È quanto proporrà fino al 30 agosto la 26. edizione del Film Festival della Lessinia, Il concorso internazionale dedicato a vita, storia, tradizioni in montagna che supera così l'emergenza Covid-19. La manifestazione presenta un'edizione ricchissima. Lo dicono gli autori, i titoli, le provenienze, le anteprime del programma. Il Film Festival della Lessinia si conferma così, dopo la Mostra del Cinema di Venezia che aprirà i battenti due giorni dopo la chiusura a Bosco Chiesanuova, la seconda rassegna cinematografica del Veneto. La rassegna si terrà dal vivo al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Verona) dal 21 al 30 agosto e per la prima volta nella sua storia inaugurerà una sala virtuale online che renderà possibile nei 10 giorni di manifestazione la visione dei film in streaming on demand, grazie alla collaborazione con Eventive, piattaforma Usa.

L'APERTURA

Il Festival si aprirà oggi con l'anteprima italiana di Lunana: a yak in the classroom girato dal giovanissimo Pawo Choyning Dorji sugli alti pascoli del Bhutan con attori non professionisti: i bambini e le bambine di una delle più remote scuole elementari del mondo. La chiusura sarà un doveroso omaggio alla musica di Ennio Morricone che ha esaltato le montagne in molti film, come nel capolavoro Il grande silenzio di Sergio Corbucci che chiuderà il Festival sabato 30 agosto, dopo la consegna dei premi. Il Festival subisce inevitabilmente una riduzione del programma culturale, con la cancellazione degli eventi letterari, musicali, escursionistici ed enogastronomici e una inevitabile limitazione quanto agli ospiti. E nell'impossibilità di affidare a una giuria internazionale l'assegnazione dei premi, per la prima volta la Lessinia d'Oro per il miglior lungometraggio e la Lessinia d'Argento per il miglior cortometraggio saranno assegnate dal pubblico attraverso il voto popolare, sia in sala che online. Un modo per ripartire dalla comunità che renderà davvero speciale, e irripetibile, il concorso 2020 che ospita 28 opere, di cui 10 lungometraggi e 18 cortometraggi.

Massimo Rossignati

