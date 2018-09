CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNATorna, per l'ottava edizione, il concorso I formaggi di fattoria, nell'ambito della 41. Festa dell'Agricoltura di Istrana (Tv). Il 18 e 19 settembre le commissioni tecniche composte da esperti assaggiatori e giornalisti, valuteranno yogurt, ricotte e formaggi di fattoria del Veneto per attribuire, altre ai riconoscimenti per i prodotti, anche l'ambito titolo di Casaro di Fattoria dell'anno. In particolare, il 19 settembre alle 18.30, nello spazio Eventi della libreria Lovat di Villorba, i formaggi e le ricotte saranno a disposizione...