LA RASSEGNASi chiama Vulcanei, andrà in scena per tre giorni, da sabato 12 a lunedì 14 maggio, è giunta alla seconda edizione ed è il più grande banco d'assaggio di vini da suolo vulcanico. Vulcanei, concentra in un luogo suggestivo come il Castello di Lispida a Monselice (Pd), la migliore produzione enologica di numerose zone vulcaniche d'Italia e di alcuni Paesi esteri. Saranno presenti 30 aziende dei colli Euganei e oltre 25 da altre aree vulcaniche italiane. Ospiti speciali i territori ungheresi del lago Balaton e del Tokaj e i vini...