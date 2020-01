LA RASSEGNA

Riparte Fiori d'Inverno, rassegna gastronomica dedicata al radicchio rosso di Treviso e al Variegato di Castelfranco IGP. Dopo il weekend a tutto radicchio svoltosi a Mirano e a Zero Branco, la prossima tappa sarà la 27 Mostra del radicchio rosso di Treviso IGP Tardivo a Zero Branco, dal 16 al 19, dove si potrà degustare e acquistare il miglior radicchio rosso a km zero. Mostre, assaggi e concorsi animeranno il calendario dell'evento che si propone di valorizzare il grande lavoro fatto dagli agricoltori. In concomitanza con la Mostra, sabato 18 gennaio, a Lancenigo di Villorba (Tv), l'Enoteca Carmenere organizza una cena del radicchio fra radici e fasioi, gnocchi ripieni di robiola e radicchio tardivo con crema al radicchio e speck croccante, tagliata di petto d'anatra con mousse al radicchio, patate rustiche e radicchio ai ferri, torta frangipane al radicchio. Ad accompagnare i piatti ci saranno: il Lambrusco Montelocco Igp di Venturini Baldini di Reggio Emilia, il Carmenère Filo d'Erba 2018 Igt Ornella Bellia (Pramaggiore, Venezia), il Falconera 2015 Igt di Loredan Gasparini (Venegazzù - Treviso) e il Marsala Superiore ambra dolce Doc (Marsala Trapani). Costo, 39 euro, prenotazioni: 0422/350647.

