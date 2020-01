LA RASSEGNA

Prende avvio, in provincia di Treviso, la rassegna enogastronomica CocoRadicchio che vedrà protagonisti l'ormai affiatatissimo gruppo di ristoratori di CocoFungo che adesso esaltano a tavola il prodotto principe della terra trevigiana: il Radicchio Rosso di Treviso Igp e il Variegato di Castelfranco Igp. Radici da amare è il titolo della 32. edizione della manifestazione che, dal 30 gennaio, da Baggio ad Asolo, al 4 marzo alle Calandrine a Cimadolmo, passando per Barbesin a Castelfranco, Marcandole a Salgareda e Gigetto a Miane, oltre a Monaco, proporrà ricercati abbinamenti tra i radicchi e piatti di carne o pesce, ed altri rivisitati. Questo grazie al gruppo consolidato di ristoratori, una garanzia in tema di qualità.

E nelle 11 serate sono attesi come sempre centinaia e centinaia di commensali dalla Marca e dal Veneto con i Radici da amare che vuole essere un omaggio al territorio c elebrando i prodotti più esclusivi della provincia di Treviso come gli autentici Radicchio Rosso di Treviso Igp e il Variegato di Castelfranco Igp.

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio all Locanda Baggio ad Asolo; venerdì 7 febbraio da Barbesin a Castelfranco; il 13 e 14 a Monaco di Baviera da Der Katzlmacker; mercoledì 19 e venerdì 21 alle Marcandole a Salgareda, venerdì 28 e sabato 29 da Gigetto a Miane; martedì 3 e mercoledì 4 alle Calandrine a Cimadolmo. (m.m.).

