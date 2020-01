LA RASSEGNA

Il calendario è ancora da definire, per il momento si conosce solo la tappa di esordio, ma sarà un 2020 molto conviviale per chi vorrà seguire la banda composta da Gino Bortoletto (regista), Lucio Carraro (autore), Matteo Scorsini (grafico), Diego Orlando (fotografo: suo anche il bel ritratto che correda questo articolo), che dal mese prossimo con attori, musicisti, amici sarà in tournée fra ristoranti, osterie e trattorie del Veneto per raccontare anche dal vivo i venti maestri dell'accoglienza tratteggiati con passione nelle oltre 200 pagine di Convivio, benvenuti a tavola (edizioni Antiga, impaginazione Eleonora Olivucci, 20 euro), la nuova fatica di Carraro da pochi giorni in libreria. Il quale Lucio, dopo avere esplorato il mondo dei produttori e dei prodotti (Il senso della lumaca) e l'anima delle Cuoche, ha disegnato a parole i ritratti dei padroni (e padrone) di casa, di chi nel teatro della ristorazione ha il ruolo di accogliere, accudire, consigliare, accompagnare, prima, durante e dopo il pasto, quello che nelle intenzioni dovrebbe essere non tanto un cliente quanto un ospite. Oltretutto pagante.

TUTTI DA SILVANO

Si parte dunque da Scaltenigo di Mirano (Ve), il 6 febbraio prossimo, giovedì, dove il protagonista sarà Silvano Libralesso, fra Radici e fasioi, Risotto di Corte Veneta, Coniglio arrosto con polenta, carciofi e patate e torta alle nocciole (costo 40 euro, 35 per i soci Slow Food, libro e vini di Case Paolin compresi). Il Sogno si chiama la trattoria di Silvano, che porta ai commensali la stazza conviviale e piatti che sanno di terra e di mare, cucinati da Marco, il suo giovane socio che ne segue le orma con il sesto senso della giovinezza. Tutto questo dentro una casa d'impronta colonica, nel verde della sua terra, nelle vicinanze di un fiume e tra gli alberi.tanto che decisa di chiamare proprio così la sua nuova società, Di là dal fiume e tra gli alberi, prendendo a prestito il titolo di un libro di Ernest Hemingway, dopo aver lasciato la comunità della mitica Ragnatela.

LE SIGNORE DELL'ALPAGO

Poi, via via, tutti gli altri. Settimana dopo settimana il Convivio farà tappa fra le stelle (Michelin) dell'Alpago, da Rossana Roma, signora del Dolada, e da Mara Zanon, padrona di casa della Locanda San Lorenzo. Si sposterà poi a Venezia dove si sistemerà fra i tavoli del Covo, con Cesare Benelli e la moglie Diane (La incontrò negli Stati Uniti...quella sera Cesare sentì il cuore battergli forte...fecero ritorno assieme a Venezia per raccontarci che nella nostra esistenza mondi diversi possono non solo coesistere ma anche amarsi per una vita intera) e al Locàl - con l'accento sulla a, alla veneziana dove ad attenderli ci saranno Luca Fullin e la sorella Benedetta. La banda del Convivio va tenuta d'occhio Stay Tuned dicono i giovani, state collegati, connessi con la pagina Facebook di Slow Food Treviso perché poi farà tappa ad Asolo, alla Locanda Baggio, per ritrovare Antonietta Lunardi, sarà da Arturo Filippini da Alfredo a Treviso, da Mauro e Maura, dai due Andrea e da Carlotta, da Livia e Massimo, da Riccardo e Moreno, da Luigi e Alberto, da Teresa (Osteria alla Pasina) e Beatrice (Locanda da Condo). Un bel viaggio fra gusto e umanità.

Claudio De Min

