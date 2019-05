CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAHa dato del sindaco inutile in una città d'arte come Verona al primo cittadino scaligero, Federico Sboarina, che aveva a fianco. Ha detto che «l'Arena è stata salvata da un cappello che gli voleva metter sopra il sindaco precedente non sapendo che cavallo fare», così come a Ferrara, la sua città, «abbiamo salvato Palazzo dei Diamanti dall'assurdo ampliamento che volevano fare dei vetero-comunisti, nonostante Sboarina non abbia firmato il mio appello». È il ciclone Vittorio Sgarbi che è arrivato alla fine della...