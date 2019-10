CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAGli inizi sono sempre difficili ma appaganti, che si tratti di iniziative artistiche, commerciali, culturali, la partenza comporta energia, volontà, spirito di avventura, soprattutto fiducia. Se poi il territorio nel quale ci muoviamo è liquido, com'è Venezia con la sua cultura d'acqua e la presenza liquida che si impone per ogni occasione, ecco che l'avventura diventa impegno che non accetta defezioni o pause. In un gioco nuovo ci si butta, convinti di arrivare. È la fiducia il motore reale di ogni iniziativa, e questa ha...