LA RASSEGNA

Dopo la felice chiusura della tranche estiva del ciclo di appuntamenti con «Il bisàt della Livenza in tavola», la rassegna «Livenza - fiume di sapori» 2020 ha inaugurato la propria stagione autunnale, venerdì scorso, tornando nell'entroterra dedito alla pesca di questa prelibata e amata specie ittica, e più precisamente nella località di Biverone, comune di San Stino di Livenza, ove ha avuto luogo la prima tappa del nuovo itinerario in uno dei locali più celebri e frequentati dell'area, il ristorante «Al Puntiglio» che, con i suoi 38 anni di storia gastronomica, portata avanti continuativamente dalla famiglia Zadro, è a tutti gli effetti tra i fondatori del gruppo dei «ristoratori della Livenza». Caratterizzata dalla presenza nei piatti degli esemplari di anguille cosiddette«fiumane» (o di fraìma), tipici del periodo, la serata è stata l'ideale porta d'ingresso per le successive tappe che caratterizzeranno il mese di ottobre e, terminato il periodo della vendemmia, si addentreranno lungo la strada dei vini Lison-Pramaggiore.

DA NINETTA

Venerdì 9 ottobre si risalirà la via Postumia partendo dall'osteria «Da Ninetta» di Annone Veneto, nell'appuntamento che più di ogni altro incarna i precetti di sostenibilità e solidarietà insiti nel motto del cibo «buono, pulito e giusto» coniato da «Slow Food», essendo l'atelier culinario di chef Ferdinando Masenello inserito nella guida ufficiale alle «Osterie d'Italia». Ferdinando proporrà nell'occasione una serie di pietanze che affiancheranno il bisàt a ingredienti locali selezionati tra quelli dei cosiddetti «Presìdi» e «Tesori dell'arca» di Slow Food. Si arriverà poi alle porte di Pramaggiore, venerdì 23 ottobre, e precisamente in località Blessaglia, cuore verde dell'area vinicola a disciplinare Doc e Docg, ove la pregiata anguilla sarà impegnata in un altro tête-à-tête, ovvero quello che la vedrà duettare in tavola con i più genuini prodotti d'eccellenza tipici dell'arte norcina locale, quali il caratteristico linguàl e la soppressa di Belfiore, presentati in modi inediti al ristorante «Al Belvedere», una delle cucine più creative de «i ristoratori della Livenza». Le cene inizieranno dalle ore 20 e vedranno un esclusivo abbinamento dei piatti a selezioni di vini Doc e Docg Lison-Pramaggiore, offerte rispettivamente da tre aziende della denominazione: «Ornella Bellia», «Tenuta Polvaro» e «Ai Galli».

