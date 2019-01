CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNADall'emozione avventurosa, al valore della conoscenza e della salvaguardia ambientale: al via domani la rassegna Naturae 2019, un evento che ha l'obiettivo di far riflettere sul rapporto tra uomo e natura in tutte le sue varie sfaccettature. Aspetti diversi ma riconducibili tutti ad un comune denominatore: il senso della rigenerazione che la natura da sempre offre all'uomo. Naturae 19 è una rassegna di 13 film (anche prime nazionali e europee) corto e medio-metraggi, selezionati tra le migliori produzioni nazionali e...