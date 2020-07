LA RASSEGNA

Dal comico Paolo Rossi alla Traviata, passando per il circo-alpinismo lungo la parete Ovest delle Cinque Torri. Parte la seconda edizione di CortinAteatro che mette in sinergia vari attori: dalla Regione al Teatro Stabile del Veneto, con la collaborazione di Musicantus, Arteven e Gelsomina. «È stato un lavoro di squadra - dice Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura - un progetto dal grande valore simbolico. Cortina, la perla delle Dolomiti, si arricchisce di questo cartellone, oltre alle altre offerte culturali. Riparte anche con questa iniziativa la nostra comunità veneta».

«Questa è una grande sinergia fra istituzioni ed enti culturali per Paola Coletti, assessore alla Cultura di Cortina D'Ampezzo sarà cultura e spettacolo fra le nostre incomparabili scenografie naturali». Una stagione culturale buona per tutti i tipi di spettatori dagli amanti della classica, agli appassionati della prosa con attenzione anche ai più piccoli. Fra gli appuntamenti spicca il circo-alpinismo sulle Cinque Torri, che riunisce acrobati, danzatori, alpinisti che daranno vita ad una coreografia certamente originale con luci e audio alimentati da pannelli solari. «È uno splendido cartellone questo della rassegna estiva di CortinAteatro, a cui siamo felici di portare il nostro contributo dichiara Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto - Abbiamo messo le basi per un importante progetto culturale coinvolgente e inclusivo che ora sta dando i suoi frutti per la Regina delle Dolomiti. È il risultato evidente di quanto fare sistema tra istituzioni sia fondamentale per la diffusione della cultura nel nostro territorio».

IL PROGRAMMA

Sarà proprio la musica, con un omaggio al 250esimo anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven, ad inaugurare la rassegna, venerdì 31 luglio alle 20.45, all'Alexander Girardi Hall con l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Marco Angius. Il 7 agosto, invece, spazio al teatro contemporaneo con l'appuntamento organizzato dallo Stabile del Veneto che vedrà sul palco dell'Alexander Girardi Hall Paolo Rossi che proporrà il suo nuovo spettacolo Pane o libertà. Su la testa. Sabato 8 agosto alle 20.45, nella parete ovest delle Cinque Torri, al rifugio Scoiattoli, ecco in scena Auboutdesdoigts l'atteso spettacolo di circo-alpinismo con le coreografie di Piergiorgio Milano. Quindi domenica 16 agosto, alle 20.45, sempre all'Alexander, si tornerà alla musica e alla lirica con lo spettacolo di punta della stagione, La Traviata di Giuseppe Verdi (libretto di Francesco Maria Piave), che vedrà nel ruolo di Violetta Valery la soprano Francesca Dotto e al suo fianco nei panni di Giorgio Germont ci sarà Alessandro Luongo, artista dalla carriera internazionale. Non mancherà poi l'attenzione per i più piccoli così, il 25 agosto alle 9, l'appuntamento sarà tra i boschi delle Tofane con Fiabe e leggende delle Dolomiti e la compagnia I burattini di Luciano Gottardi. Si torna alla grande classica giovedì 3 settembre all'Alexander Girardi Hall con Le Quattro Stagioni di Vivaldi e il maestro Alberto Martini che dirige l'ensamble I virtuosi italiani. Stessa location anche il 27 settembre con la serata Da Venezia ad Hollywood che vedrà impegnati al sax Federico Mondelci e l'orchestra dei Giovani archi veneti diretti da Lucia Visentin. Ad accogliere il pubblico un ricco repertorio musicale che va dal barocco alle musiche da film di Ennio Morricone fino ai brani più celebri di Duke Ellington e Astor Piazzolla. Nella seconda parte del programma, invece, l'orchestra proporra uno dei piu grandi capolavori della storia della musica, la celebre Holberg Suite di Edward Grieg.

Tullio Cardona

