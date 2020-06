LA RASSEGNA

Da Guliana Musso a Marco Paolini e Mario Brunello, Andrea Pennacchi, Toni e Peppe Servillo, Mario Perrotta, Babilonia Teatri e Marta Cuscunà. Da Uto Ughi a Paolo Fresu, da Masako Matsushita a Silvia Gribaudi, Yasmeen Godder e Nora Chipaumire, fino ad Alessandro Sciarroni. Sono solo alcuni dei protagonisti dell'edizione numero 40 di Operaestate Festival, presentata ieri con il plauso di Regione, operatori economici e culturali, perché non era scontato che il teatro, la musica, la danza, il cinema tornassero a popolare i mesi estivi tra Bassano del Grappa e le altre città palcoscenico (info tel. 0424 524214 - www.operaestate).

GLI APPUNTAMENTI

«Alla fine di gennaio avevamo presentato al Ministero un programma ricchissimo, celebrativo. Questa edizione 2020 ci porta al traguardo dei 40 anni e soprattutto si farà, nonostante tutto». Secondo le parole con cui la sindaca di Bassano del Grappa Elena Pavan ha introdotto la presentazione del Festival sembrava ci si dovesse attendere una versione in sordina. Scorrendo però il programma si scopre che da luglio a settembre sono oltre 80 gli appuntamenti live, oltre a 100 serate di cinema. La direzione artistica ha mantenuto il titolo Patrimonio/Futuro, con uno sguardo alle arti nella storia del festival e uno rivolto in avanti.

A Bassano il festival apre il 20 luglio con Uto Ughi e i Solisti Veneti, per una serata tra Bach, Rossini, Albinoni e Tartini. Il jazz torna il 5 agosto con Paolo Fresu e la Clacson Small Orchestra diretta da Maurizio Camardi e il 10 agosto con il sestetto Ghost Horse, mentre l'11 agosto vedrà l'Orchestra di Padova e del Veneto accompagnare quattro solisti lirici come María José Siri, Azer Zada, Simone Piazzola e Annalisa Stroppa. Incroci tra teatro e musica nel progetto che Marco Paolini, Mario Brunello, Sara Anglana e la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon presentano sul tema dei confini (21 e 22 luglio), ma anche nella festa dedicata a Napoli che Toni e Peppe Servillo intessono con il Solis String Quartet (5/9). Parola e danza si intersecano nel lavoro di Cristina Donà e del coreografo Daniele Ninarello, con il compositore Saverio Lanza (1/8). La danza è protagonista assoluta nel Gran Galà Classico (28/7), con guest star Luciana Savignano. In campo teatrale Mario Perrotta con il pluripremiato Un Bès, Cèa Venessia filò agrodolce sull'odissea di migranti veneti verso l'Australia di Stivalaccio Teatro, la nuova creazione di Giuliana Musso Dentro. Una storia vera, se volete. E l'1 settembre Lella Costa interpreta La vedova di Socrate, scritto da Franca Valeri. Torna anche Anagoor (7/8) con Mephistopheles eine Grand Tour, grandioso viaggio per immagini. Da metà agosto poi B. Motion esplora i linguaggi del contemporaneo tra Danza (dal 19 al 23 agosto), Teatro (dal 26 al 29 agosto) e Musica (dal 2 al 4 settembre).

FESTIVAL DIFFUSO

Il festival invade paesi e città. La Compagnia Gli Omini mette in scena Posto di Sblocco (25 luglio), Carlo Presotto e Paola Rossi il racconto La voce degli alberi (1 agosto), Diego Dalla Via in Come fossili nel presente dialoga con la comunità di Lusiana Conco che definisce «influencer di origini cimbre che camminano su fondali d'oceano divenuti montagne» (14 agosto) e a Enego i Fratelli Dalla Via accompagnano il pubblico sulla cima delle montagne (16 agosto). E poi un inferno arabo Al-Jahim (6 settembre), la ceramica a Nove, le note di Mendelsshon e Tchajkovski con il Quartetto Maffei (26/7). Andrea Pennacchi debutta il 29 luglio con Una banda de foresti e selvadeghi: Venetkens, mentre lungo il Brenta Mirko Artuso condivide narrazioni e musiche a Cismon (8 agosto) con Massimo Cirri e Sergio Marchesini e in Fili d'acqua (il 9) sarà accompagnato da Patrizia Laquidara, Sergio Marchesini e Francesco Ganassin. Infine a Montebelluna Chiara Frigo con Blackbird.

Giambattista Marchetto

