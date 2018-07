CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RAPINA VENEZIA Un giovane picchiato e derubato in via Garibaldi a Castello, dopo tre settimane il suo aggressore è stato trovato e arrestato. La rapina è avvenuta nella notte tra sabato e domenica del 24 giugno, un veneziano, minorenne, stava tornano a casa da una festa del sabato del sera. Il ragazzo si trovava all'altezza di via Garibaldi quando un cittadino marocchino di 21 anni, ha iniziato a provocarlo per poi aggredirlo assieme ad alcuni complici. Calci e pugni per portare via al giovane il cellulare e il marsupio. Il veneziano ha...