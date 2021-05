Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀMESTRE Dal 6 giugno i vestiti usati da dare ai poveri non andranno più portati al Centro don Vecchi di Carpenedo, ma direttamente al nuovo centro di solidarietà cristiana Papa Francesco di via Marsala agli Arzeroni, la cui inaugurazione è confermata per il giorno precedente, sabato 5, alle ore 11. Lo annuncia don Gianni Antoniazzi, presidente della Fondazione Carpinetum che ha realizzato la costruzione dove vengono trasferiti...