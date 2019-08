CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La questione migranti è sempre all'attenzione dell'opinione pubblica, alimentata tuttora da un'insistente propaganda salviniana, una vera manifattura del consenso. D'altro canto, le migrazioni sono un problema del nostro tempo come lo sono state nella storia dell'umanità. Con la globalizzazione e le connesse rivoluzioni del web e del digitale si sono riscoperti il sovranismo che, si sta sempre più diffondendo, e le migrazioni dei popoli per sfuggire alle guerre e alla povertà. In questo scenario hanno ripreso slancio, con numeri nettamente...