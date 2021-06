Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVALibertà, aria aperta, natura, sole, mare. Quindi costumi da bagno, quindi Calzedonia. Il brand di Sandro Veronesi ha siglato un sodalizio con Wwf Italia per l'iniziativa #missionespiaggepulite. Un Tour Plastic Free in 120 spiagge italiane per ripulirne almeno un milione e mezzo di metri quadrati dalla plastica e dai rifiuti. Dopo la prima tappa a Trieste, sono un centinaio gli appuntamenti in tutta Italia durante il 2021. I...