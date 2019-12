La psicosi da acqua alta si abbatte anche sui cenoni di San Silvestro

TURISMO

VENEZIA La psicosi dell'acqua alta continua a mietere preoccupazioni anche sul veglione di capodanno. Dopo l'importante calo di prenotazioni che ha colpito duramente il settore dopo il 12 novembre scorso, gli albergatori puntavano molto sull'ultimo dell'anno per tirarsi su. Però se già negli scorsi giorni l'Ava (Associazione veneziana albergatori) aveva comunicato un dato preoccupante, con cali di almeno il 45 per cento di prenotazioni, il discorso si ripete per l'ultimo dell'anno. Emblematico è il caso dell'hotel Ca' Sagredo, che ha scelto di dimezzare il costo del cenone da 350 euro a 180 euro. «Siamo a meno 20 per cento sulle prenotazioni, ma essendo il nostro un hotel aperto alla città, siamo un po' stupiti per questo calo soprattutto per il cenone. Evidentemente c'è meno voglia di fare festa, ma noi festeggeremo ugualmente perché Venezia in questo periodo è bellissima», ha precisato Lorenza Lain, del Ca' Sagredo.

Se da un lato c'è chi opta per questa soluzione, dall'altro, per correre ai ripari e salvare il break-even, cioè il punto di pareggio, quello utile a non andare in perdita, si è scelto di studiare pacchetti completi di camere e cena in grado di attrarre più turisti.

CORRETTA COMUNICAZIONE

La comunicazione mondiale dell'acqua alta ha colpito gravemente il settore e proprio per questo gli hotel ci tengono a far capire come Venezia sia salva: «Per Capodanno stiamo facendo difficoltà a raggiungere il numero degli altri anni, la comunicazione che è stata data ha spaventato gli ospiti e infatti ci troviamo al -25 per cento rispetto agli anni scorsi sulle prenotazioni», ha spiegato Gianmatteo Zampieri, direttore generale del Baglioni hotel Luna.

Un dato che fatica a soddisfare gli albergatori, che si dicono preoccupati per quello che sta accadendo e per la necessità di far comprendere come la città di Venezia già 36 ore dopo si trovava al sicuro. A creare scalpore è anche il fatto che le richieste di aiuto arrivino dall'Italia: «Sono anche gli italiani a chiedere informazioni - prosegue Zampieri - il che la dice lunga sulla percezione che ci sia qui, figuriamoci cosa pensano oltreoceano».

Per questo la struttura ha scelto di studiare pacchetti diversi da quelli iniziali: «Di solito non vendiamo stanze per meno di tre giorni - conclude il manager - quest'anno siamo stati costretti a svincolare anche la notte singola, se va avanti così saremo costretti a praticare scontistiche».

Sulla stessa linea anche Gabriele Marchiori, direttore del Monaco: «L'anno scorso abbiamo raggiunto 196 adesioni al veglione, per ora siamo a 155, ci ritroviamo in quella forbice di 20/30 per cento in meno rispetto all'anno scorso, tanto da aver sbloccato anche la notte singola».

FLESSIONE PREOCCUPANTE

Dal Centurion Sina Paolo Morra spiega: «La psicosi dell'acqua alta persiste, siamo sotto alle aspettative, sia come cenone che come camere. Lo scorso anno avevamo il tutto esaurito già a metà dicembre. Per questo abbiamo aggiustato i pacchetti che avevamo proposto inizialmente, in modo da limitare il -20 per cento attuale».

Gianni Serandrei del Saturnia fa lo stesso discorso, con alcuni distinguo: «Abbassare i prezzi serve a poco, la paura dell'acqua alta questo Capodanno ci sta portando a registrare l'85 per cento rispetto allo scorso anno, quindi un 15 per cento in meno. Il calo drastico lo registriamo però sul prossimo trimestre, con almeno il 20 per cento in meno di prenotazioni».

Più deciso Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar: «L'Harry's non ha mai chiuso, quindi i clienti sanno che ci trovano sempre. Quest'anno siamo a un -30 per cento, ma oggi (ieri,ndr) e domani (oggi, ndr) siamo pieni, di solito facciamo una novantina di coperti, quest'anno siamo attorno a una settantina».

OFFERTA DI QUALITÀ

Quindi Cipriani ha offerto una lettura sul come uscire dalla psicosi: «Questa campagna è stata demenziale, tutti stanno pagando caro quello che si è visto, ma non è abbassando il prezzo e facendo la mensa del dopolavoro ferroviario che si risolve, semmai è dando di più che si attirano i clienti. Il prezzo da noi rimane invariato».

Al Londra Palace invece la situazione è diversa, con un tutto esaurito: «Qualche cancellazione ci può esser stata - ha spiegato il direttore generale Alain Bullo - ma ad oggi abbiamo solo una camera libera mentre veglione é tutto esaurito, salvo disdette dell'ultimo minuto».

Tomaso Borzomì

