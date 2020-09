LA PROVA

MONACO Che naso grande che hai! Le ultime BMW non sono né il lupo cattivo né Pinocchio, ma di sicuro hanno i due reni della calandra sempre più grandi. La BMW Serie 5 si allinea in occasione del restyling con due narici più ampie del 20%, fari dotati di nuova firma luminosa e i gruppi ottici posteriori privi di lente che mettono a nudo le luci.

AERODINAMICA DA RECORD

La tedesca invece non cambia di una virgola le forme della carrozzeria che già le davano un'aerodinamica da record (cx di 0,23) mentre il nuovo sistema telematico con schermo fino a 12,3 si collega senza fili con qualsiasi smartphone, si aggiorna over-the-air e lascia che il calcolo della rotta avvenga in cloud, così da essere molto più veloce e preciso.

Diventano più completi e precisi anche i dispositivi di assistenza alla guida, ormai davvero a un passo dalla guida autonoma visto che la Serie 5 sa scegliere da sola la corsia giusta e indica intorno a sé tutti i mezzi che riesce a vedere nella vicinanze attraverso i suoi molti occhi elettronici. E poi arriva l'elettrificazione pressoché totale. Gli unici a salvarsene se così si può dire sono il V8 da 530 cv della 550i e quello da 600 cv e 625 cv della M5, capace di prestazioni mostruose (0-100 km/h in 3,3 s.). Sono invece tutti mild hybrid a 48 Volt e omologati Euro 6d il 2 litri da 184 cv e 252 cv, il 6 cilindri-in-linea 3 litri da 333 cv e i diesel di pari cilindrata le cui potenze vanno da 150 cv a 340 cv.

CAMBIO A OTTO RAPPORTI

Per tutte le versioni il cambio è automatico a 8 rapporti anche per le ibride plug-in che passano da due a cinque. La 530e è infatti disponibile con la trazione posteriore e integrale sia con carrozzeria berlina sia Touring. Il sistema è composto da un 2 litri a benzina da 184 cv, da un elettrico da 80 kW e una batteria da 12 kWh per una potenza combinata di 292 cv. In elettrico raggiunge 140 km/h con un'autonomia compresa, a seconda delle versioni, tra 46 e 67 km e un consumo nella forbice 1,3-2,2 litri/100 km pari a 30-50 g/km di CO2. La quinta versione ricaricabile è la 545e xDrive con motore 6 cilindri da 286 cv e una potenza complessiva di 394 cv. Ce n'è abbastanza per pareggiare l'accelerazione della M5 E60 con motore V10 5 litri da 507 cv di qualche anno fa (0-100 km/h in 4,7 s.), ma con un consumo di 2,4-1,7 litri/100 km pari a 54-38 g/km di CO2.

LA EDRIVE ZONE

Le Serie 5, come tutte le ibride plug-in di BMW, possono inoltre sfruttare in alcune città europee (ma non in Italia) l'eDrive zone che attiva automaticamente la modalità di marcia elettrica dove possono accedere solo le auto ad emissioni zero. Non è merito del fiuto e delle grosse narici delle BMW per le ZTL, ma del principio del geofencing: si arriva in un'area dove possono accedere solo le auto elettriche e, su istruzione del sistema di navigazione, l'auto disattiva il motore a scoppio.

N.Des.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA