La protesta dei fischietti: «Non toccate le maestre»

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Fischietti e palloncini a difesa delle maestre. Ieri pomeriggio un gruppo di genitori di Venezia e provincia, Rovigo, Padova e Treviso si è dato appuntamento in Riva di Biasio, sede dell'Ufficio scolastico regionale per un sit-in di protesta, sfidando pioggia e maltempo.GRADUATORIESotto accusa è la sentenza del Consiglio di Stato emessa lo scorso 20 dicembre che ha escluso in via definitiva dalle graduatorie ad inserimento tutti gli insegnanti con diploma magistrale conseguito a partire dal 2001/2002. Armati di...