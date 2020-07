LA PROPOSTA

VENEZIA Tornelli automatici in tutti gli accessi della città. L'idea lanciata dal sindaco, ottimista nella ripresa del turismo a medio lungo termine, trova sponda favorevole da parte dell'associazione veneziana albergatori.

Il direttore, Claudio Scarpa, parla di proposta interessante, da approfondire.

«Siamo favorevoli a iniziative che abbiano lo scopo di prenotare e limitare le presenze di visitatori giornalieri e quindi di mettere un limite agli ingressi in città - sostiene Scarpa - I flussi vanno gestiti e ne siamo consapevoli: bisogna organizzarli e noi per primi, come Associazione Veneziana Albergatori, abbiamo fatto alcune proposte. Restiamo infatti convinti della necessità di un terminal per i pendolari».

Ma gli albergatori non si fermano qui. E continuano: «Altro obiettivo deve essere quello di delocalizzare i flussi, andando a ridurre il problema della concentrazione in pochi punti della città. Se si creano hub esterni si possono veicolare le presenze e ampliare i percorsi turistici».

Secondo l'Ava un'ulteriore soluzione sarebbe quella di creare un calendario di eventi attrattivi anche nei periodi di bassa stagione, per spalmare le presenze su tutto l'anno.

Brugnaro giovedì scorso aveva lanciato la proposta dei tornelli al Venice Hotel Market, evento che si è tenuto all'aeroporto Marco Polo per gli operatori del settore. E aveva così rispolverato l'idea dei varchi controllati sul tipo di quelli che due anni fa erano stati sperimentati per deviare i flussi in parti diverse della città. Ma questa volta, anche grazie alla legge che permetterà in un prossimo futuro la riscossione del contributo di accesso - l'adozione del provvedimento è stato infatti congelato a causa dell'emergenza sanitaria - si potrà pensare a tornelli automatici, con una chiave che sarà contenuta negli smartphone e per i residenti sarà come avere il cancello di casa, perchè potranno passare semplicemente identificando l'accesso con il cellulare.

In questo modo si avrà un controllo dei passaggi, anche di lavoratori e studenti e in qualsiasi momento si potrà decidere quanta gente la città potrà ancora contenere. La soluzione è un'app con la quale si prenota l'ingresso in città. I clienti degli alberghi sarebbero automaticamente accreditati, e con la prenotazione riceverebbero anche la chiave. Quelli in più dovrebbero pagare qualcosa (veneti esclusi) per prenotare.

(r.vitt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA